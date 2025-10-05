Orbán Viktor: ki kell állnunk az egyházaink ellen agitáló félbolondok ellen (videó)

Történelmünk alapkövéhez térünk vissza, hiszen a Szent Mihály Székesegyház falaiban a mai napig is ott vannak Boldog Gizella alapított

– mondta Orbán Viktor a Szent Mihály Főszékesegyház újraszentelése alkalmából mondott beszédén. A miniszterelnök rámutatott:

Magyarország története és a kereszténység fénysugara nem két külön szál, hanem egy azon szövet fonalai. Mint mondta, már kezdetben, mikor népünk sorsáról kellett meghozni a döntést a kereszténység felvételéről, az nem csak vallási döntés volt, hanem történeti és személyes döntés: a kereszténységgel felépíteni a magyar államot

– írja tudósításában a Magyar Nemzet.

Mint mondta, Magyarországon megerősítették azokat a közösségeket, amelyek értékrendje megőrizte a magyarságot, a keresztény magyar életet. Emlékeztetett:

az alaptörvény kimondja, hogy Magyarország keresztény kultúrájának védelme minden állami szerv kötelessége.

Van még mit tenni a kormányfő szerint azért, hogy ez a felelősség testet öltsön. Azt is mondta, ez a szolgálat helyezte a veszprémi székesegyházat a város közepére, és emelte a város fölé. Ez a magasság segíti felemelni a tekintetünket magasabb célokra helyezni.

Ugyan ki akarná, hogy az élete elsüllyedjen a mulandóság vízében?

– tette fel a kérdést. Mint mondta, ezek a falak látták a dicsőséget, és látták a pusztítást is. Látták, amikor a hit ereje éltette a magyarságot, és azt is, amikor feloldódott a hit üzenete.

Hozzátette: a nemzet elnyomása kéz a kézben járt az egyház nyomorgatásával, ezt soha nem szabad elfelejteni. Úgy vélekedett:

a mai erőszakos Lenin-fiúk, a papokkal üvöltöző szabadcsapatok ismét megjelentek a magyar politikában.

Nem adunk helyet nekik, helyette folytatjuk a templomépítő munkát. Erről az útról nem is fogunk letérni

– szögezte le.