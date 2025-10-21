október 21., kedd

„Degresszió, progresszió, agresszió”

1 órája

Orbán Viktor: a nyugdíjakat is megadóztatná a Tisza, folytatnák a baloldali hagyományt

Címkék#Tisza Párt#nyugdíj#gazdaságpolitika#Orbán Viktor

„Minél többet tudunk meg a Tisza programjáról, annál biztosabb, hogy már megint egy olyan párttal van dolgunk, amely folytatja a baloldali hagyományt” – hívta fel a figyelmet a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében miniszterelnök. Orbán Viktor szerint nem attól lesz jó vagy rossz a magyar gazdaságpolitika, ha Brüsszelben megtapsolják.

MW
Orbán Viktor: a nyugdíjakat is megadóztatná a Tisza, folytatnák a baloldali hagyományt

Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Mandinernek a Karmelita kolostorban 2025. október 15-én

Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

Fotó: Fischer Zoltán

„Minél többet tudunk meg a Tisza programjáról, annál biztosabb, hogy már megint egy olyan párttal van dolgunk, ami folytatja a baloldali hagyományt” – írta a Facebook-oldalán Orbán Viktor.

Orbán Viktor miniszterelnök
Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala

A miniszterelnök emlékeztetett: „A Tisza és a mögötte felsorakozott baloldali szakértői csapat lassan a brüsszeli jelentésekből ismert összes javaslat mellett hitet tesz. Progresszív adóemelés, elkaszált rezsicsökkentés, megemelt társasági adó, és

most a legújabb őrület: a nyugdíjak megadóztatása.”

Szerintük ettől lesz majd jobb az országnak. Majd egyszer

– mutatott rá a kormányfő.

„Degresszió, progresszió, agresszió”

– sorolta a  Tisza Párt kapcsán felmerült fogalmakat. 

Hangsúlyozta: a magyar gazdaságpolitikának nem Brüsszel, hanem a magyar emberek érdekeit kell szolgálnia.

Szerintünk nem attól lesz jó vagy rossz a magyar gazdaságpolitika, ha Brüsszelben megtapsolják. A magyar gazdaságpolitika akkor jó, ha a magyar emberek jólétét szolgálja. Akkor jó, ha a melósokat és a cégeket nem adóztatjuk agyon. Akkor jó, ha az energiaárakat féken tartjuk. És akkor jó, ha a nyugdíjak értékét kiszámítható módon megőrizzük, és erőnkhöz mérten emeljük

– jelentette ki Orbán Viktor. 


 

