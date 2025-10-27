3 órája
Orbán Viktor: háborúellenes koalíciót szervezünk
A miniszterelnök békemissziója folytatódik. Orbán Viktor Rómából üzent a közösségi oldalán. Háborúellenes koalíciót szervezünk – írta a kormányfő, aki a béke fontosságát hangsúlyozta.
Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulóján rendezett ünnepi megemlékezésen az Országház előtti Kossuth Lajos téren 2025. október 23-án
Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály
Fotó: Fischer Zoltán
Orbán Viktor miniszterelnök békemissziója folytatódik: a kormányfőt a pápa fogadja és találkozik Giogia Meloni olasz miniszterelnökkel is – írja a Magyar Nemzet.
A miniszterelnök hétfőn Rómából jelentkezett a Facebook-oldalán, és üzenetében a béke fontosságára figyelmeztetett.
A világ lassan hozzászokik a háborúkhoz. Az elmúlt két évtizedben egyre-másra ütik fel a fejüket a katonai konfliktusok szerte a világban, a Kaukázustól a Közel-keleten át egészen a szomszédunkban három éve pusztító orosz–ukrán háborúig. Ömlenek ránk a pusztításról és háborús halottakról szóló hírek és képek. Először megrendülünk, aztán csak szomorkodunk, végül lassan megszokjuk
– írta a kormányfő.
De ahogy a világ hozzászokik a háborúkhoz, úgy válnak azok egyre veszélyesebbé. Olyanok, mint a bozóttűz egy perzselő nyári napon. Ha nem teszünk ellene, előbb-utóbb a mi hazánkat, a mi otthonainkat, a mi gyermekeink jövőjét is elérik a lángok
– mutatott rá Orbán Viktor.
„Ha meg akarjuk őrizni Magyarország békéjét, nem lehet együtt úszni a brüsszeli fősodorral”
– hívta fel a figyelmet.
Mi ki akarunk maradni a világban terjedő háborús lázból, ezért az orosz–ukrán háború kitörése óta háborúellenes koalíciót szervezünk
– hangsúlyozta.
„Magyarország erőfeszítéseiről ma beszámolok a Szentatyának, majd Olaszország miniszterelnökének”
– zárta bejegyzését a miniszterelnök.