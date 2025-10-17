október 17., péntek

Hedvig névnap

17°
+15
+4
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Budapesti békecsúcs

2 órája

Orbán Viktor Putyinnal egyeztetett

Címkék#Donald Trump#Vlagyimir Putyin#Orbán Viktor

A magyar kormányfő ma délelőtt Vlagyimir Putyin orosz elnökkel is egyeztetett. A közösségi oldalán a miniszterelnök úgy fogalmazott: „Az előkészületek gőzerővel zajlanak!”

MW
Orbán Viktor Putyinnal egyeztetett

Orbán Viktor miniszterelnök és Vlagyimir Putyin orosz Moszkvában 2024. július 5-én.

Forrás: Miniszterelnöki Sajtóiroda/MTI

Fotó: Benko Vivien Cher

Megtörtént az egyeztetés az orosz elnökkel. Az előkészületek gőzerővel zajlanak. Erről írt a közösségi oldalán Orbán Viktor. A miniszterelnök a reggeli rádiós interjúban azt mondta, hogy Európán kívül sok hely van, ahol meg lehet tartani egy ilyen békecsúcsot, de Európában Budapesten kívül nincs más ilyen hely. Hangsúlyozta, hogy a kontinensen Magyarország az egyetlen békepárti ország, amely az elmúlt három évben nyíltan, hangosan és cselekvő módon a béke pártján állt. 

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője hangsúlyozta, hogy Magyarország kiválasztása a tárgyalások helyszínül közös döntés eredménye volt. Az ország szuverén pozíciót képvisel, annak ellenére, hogy Budapest tagja a NATO-nak és az Európai Uniónak.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu