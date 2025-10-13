Orbán Viktor: indul a békecsúcs

Megérkeztünk Egyiptomba. Indul a Békecsúcs!

– írta Orbán Viktor a Facebook-oldalán.

A mai napon Egyiptomban, Sarm es-Sejkben rendezik meg a közel-keleti békecsúcsot, amelyre kevesebb mint harminc ország vezetőjét hívták meg – köztük Orbán Viktort.

A miniszterelnök Donald Trump meghívására vesz részt a közel-keleti békecsúcson.

A találkozó célja, hogy a világ legfontosabb szereplői egy asztalnál tárgyaljanak a közel-keleti helyzet békés rendezéséről, a konfliktus kiszélesedésének megakadályozásáról és egy tartós békefolyamat előkészítéséről – írja a Magyar Nemzet.





