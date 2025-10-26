Orbán Viktor: visszavettük az utcát, mi vagyunk többen, csak mozgósítani kell magunkat

A kormányfő szólt a Nyugat-Európában zajló eseményekről is, ahol folytatódik az uszítás a béke ellen. „Békéről beszélnek, de valójában gáncsolják Trumpot és a budapesti békecsúcsot. A német hadsereg tartalékos szövetségének elnöke egyenesen fogalmazott, a kötelező katonai szolgálat visszaállítását sürgeti. Egy háború esetén napi ezer (!) halott vagy sebesült német katonával számol a fronton, és őket szerinte tartalékosokkal kell pótolni. Migráció? Nein, danke!” – húzta alá, felidézve, hogy

összecsapások voltak ezer tüntető és rendőrök között a héten egy menekültszállás előtt az írországi Saggartban amiatt, hogy egy tízéves kislányt szexuálisan bántalmaztak.

„A támadást az ír miniszterelnök is rendkívül súlyos eseménynek minősítette. A Dublin közelében fekvő városban ír zászlókat és „Irish lives matter” (Az ír életek számítanak) feliratú táblákat tartó tüntetők dühöngtek. Berlinben pedig zárt ajtók mögött kétnapos tanácskozáson tárgyalta a Kereszténydemokrata Unió (CDU) vezetése Németország romló biztonsági helyzetét. Merz kancellár nyíltan kimondta: a migráció megváltoztatta a német városképet. A nők sok városban ma már nem érzik magukat biztonságban. Lehet, hogy előbb kellett volna gondolkodni. Persze vannak komikus esetek is, mint például az, hogy a nyugatiak papírok nélkül, szakmányban engedték be az illegális migránsokat, ám a csütörtöki Salzburg-FTC meccsre nem engedték be Ausztriába a Fradi-szurkolókat. A zöld-fehérek nemes bosszút álltak, ahogyan Kubatov Gábort írta: Salzburg-Fradi október 2:3! Jobb lett volna csak beengedni azt a vonatot” – mutatott rá Orbán Viktor.

A miniszterelnök több jó hírrel is érkezett, az egyik, hogy Szijjártó Washingtonban tárgyalt, hamarosan amerikai óriáscégek jelentenek be beruházásokat Magyarországon.

„Két, több ezer embernek munkát adó amerikai óriásvállalattal folytatódtak egyeztetések újabb beruházásokról, amelyek tovább erősíthetik a magyar gazdaság magas hozzáadott értékű termelését. Jó üzlet a barátság Trumppal” – számolt be.

Alig ért haza Kapu Tibor, már újabb terveink vannak! Cserényi Gyula személyében Magyarország újabb kutatóűrhajóst tervez küldeni a nemzetközi űrállomásra! Lassan berendezkedünk odafent is!

– mondta.