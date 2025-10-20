október 20., hétfő

Nagy a tét

2 órája

Orbán Viktor: alapvető egzisztenciális érdekünk, hogy a budapesti békecsúcs sikerrel járjon

Címkék#Budapesti békecsúcs#Trump#Orbán Viktor#Putyin

A budapesti békecsúccsal kapcsolatosan tett közzé bejegyzést közösségi oldalán a kormányfő. „Ha sikerrel jár a budapesti békecsúcs, a magyar gazdaság végre fellélegezhet, és visszatérhetünk a háború előtti növekedéshez” – hívta fel a figyelmet Orbán Viktor.

MW
Orbán Viktor: alapvető egzisztenciális érdekünk, hogy a budapesti békecsúcs sikerrel járjon

Orbán Viktor miniszterelnök

Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala

„Szép dolog, hogy Trump és Putyin Budapesten találkozik, de hogy lesz ettől olcsóbb a kenyér? A budapesti békecsúcs bejelentése óta a balos elemzőknek és politikusoknak ez az egy kérdés maradt, amivel kereshetik a kákán a csomót. Nézzük hát, hogyan is?” – írta közösségi oldalán Orbán Viktor miniszterelnök.

A kormányfő emlékeztetett: „Az orosz–ukrán háború első három évében 

Magyarország 9100 milliárd forintot bukott.

Ez családonként több mint kétmillió forintos kiadást jelent. Drágult az energia és a gáz ára, kilőtt az infláció, buktunk a szankciókon, kevesebbet tudtunk kereskedni, megugrott az állampapírok kamata és drágább lett az ország finanszírozása.”

Ha sikerül véget vetni a háborúnak, mindez megszűnik. A magyar gazdaság végre fellélegezhet, és visszatérhetünk a háború előtti növekedéshez

– fogalmazott a miniszterelnök. 

„Mindenki többet fog keresni, és még a kenyér is olcsóbb lesz”

– tette hozzá. 

Magyarországnak ezért alapvető egzisztenciális érdeke, hogy a budapesti békecsúcs sikerrel járjon. Tegyünk meg mindent érte!

– hangsúlyozta Orbán Viktor. 

 

