48 perce
Orbán Viktor: a baloldal régi mániája, hogy a nyugdíjakat meg kell sarcolni (videó)
El a kezekkel a nyugdíjaktól! – üzent a baloldalnak a miniszterelnök.
Orbán Viktor miniszterelnök
Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály
Fotó: Kaiser Ákos
Orbán Viktor miniszterelnök is reagált a tiszás tervekre, mely szerint megadóztatnák a nyugdíjakat - írta a Magyar Nemzet.
Szerinte mindig is két oldal volt a magyar politikában, a baloldal és a jobboldal. Míg a jobboldali kormány emeli a nyugdíjakat, addig a baloldal régi mániája Bokros Lajos óta, hogy a nyugdíjakat meg kell sarcolni.
Menczer Tamás szerint nem meglepő, hogy Magyar Péter megadóztatná a nyugdíjakat (videó)
– Tipikus baloldali gazdasági programot csinálnak, erre az ország már egyszer ráfaragott
– jelezte a Tisza Párttal kapcsolatban Orbán Viktor.
– El a kezekkel a nyugdíjaktól! A nyugdíjakat nem csökkenteni, hanem emelni kell!
– zárta rövidre Orbán Viktor.
