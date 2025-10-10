2 órája
Nem az adóemelésekre: nagy a tétje a nemzeti konzultációnak
Pénteken befejeződik a nemzeti konzultációs ívek kézbesítése a fővárosban, közölte Hidvéghi Balázs. Az államtitkár szerint óriási a tét, mert az ellenzék adóemelésre készül.
A nemzeti konzultáció kérdőíveit kézbesíti egy postás egy budapesti társasházban 2025. október 1-jén
Forrás: MTI
Fotó: Bodnár Boglárka
„Már javában zajlik a nemzeti konzultációs ívek kézbesítése. A mai nap folyamán Budapest minden háztartásába eljutnak az ívek, a kézbesítés pedig megkezdődött Pest és Fejér vármegyében is” – közölte Hidvéghi Balázs a kormány Facebook-oldalára feltöltött videóban, amit a Magyar Nemzet szemlézett.
A Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára szerint a tét óriási. Rámutatott, Brüsszel háborús döntéseket hoz, a háború és Ukrajna finanszírozására pedig durva adóemeléseket akar ránk kényszeríteni.
A magyar ellenzéktől az elmúlt hetekben kiszivárgott tervek azt támasztják alá, hogy ők megegyeztek Brüsszellel – hangsúlyozta Hidvéghi Balázs, aki ismertette ezeket a terveket:
Adóemeléseket, a családi adókedvezmények szűkítését, a rezsicsökkentés eltörlését és a vállalkozások társasági adójának drasztikus emelését irányozzák elő
– sorolta az államtitkár.
Ráadásul az is kiderült, hogy ezeket a terveket a választásokig nem akarják nyíltan bevallani az embereknek
– hívta fel a figyelmet.
A Tisza-csomag brutális adóterhet hozhat a nyugdíjasoknakA nyugdíjas munkavállalóknak kétszer annyi adót kellene fizetniük.
Az államtitkár hangsúlyozta, hogy a magyar kormány nemet mond Brüsszel követeléseire, „adóemelések helyett további adócsökkentés kell, a családi adókedvezmények rendszerét tovább kell bővíteni. A rezsicsökkentést fenn kell tartani, a vállalkozások terheit pedig még tovább kell csökkenteni.”
A nemzeti konzultációs kérdőívet októberben mindenki megkapja, és november 30-ig lehet visszaküldeni.
Az eredeti, teljes cikket itt olvashatja el.