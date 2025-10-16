Már a manipulációs kerekasztalt is magára haragította Magyar Péter

– Mostanra a 21 Kutatóközpontot kivéve már egyetlen egy baloldali kutatóintézet sem hajlandó olyan mérési eredményeket kiadni, amilyeneket Magyar Péter akar, ezzel ugyanis állításuk szerint a megmaradt nívójukat is lerombolnák – mondta el a Magyar Nemzet egyik informátora. Kiemelte, éppen ezért Magyar Péter már csak a 21 Kutatóközpont hajlandó érdemi kommunikációt folytatni, a többieket folyamatosan pocskondiázza.

Nyilvánvalóan sorra fognak kijönni a felmérések, amelyek cáfolják majd a 21 Kutatóközpont eredményét. Ez azért van, mert az intézet eredetileg jóval csekélyebb Tisza-előnyt mért, ám azt Magyar Péter nem találta elégségesnek, ugyanis a kommunikációjában már kétharmados győzelemről akar beszélni

– jelentette ki az informátor. Ezt az információt alátámasztja, hogy a 21 Kutatóközpont a hétfőn közzétett kutatásában 18 százalékos előnyt mért a Tisza Pártnak, a Republikon Intézet csütörtökön közzétett felmérésében már csak 8 százalékos előnyt mért Magyar Péteréknek. A Magyar Nemzet informátora elmondta, a Tisza Párt emellett számos olyan kutatást nem hoz nyilvánosságra, amely Magyar Péter személyét érinti.

Nem engedik közölni azokat a kutatásokat, amelyek azt mutatják, a nyáron megfordult a tendencia, és egyre kevesebben szeretnék miniszterelnöki székben látni Magyar Pétert

– emelte ki a párt vezetésében dolgozó forrás.