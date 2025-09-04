Zelenszkij legnagyobb bánatára a lengyelek többsége ellenzi Ukrajna NATO-integrációját – hívja fel a figyelmet a lap.

Emmanuel Macron francia elnök, Friedrich Merz német kancellár, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, Donald Tusk lengyel kormányfő és Keir Starmer brit miniszterelnök a sajtótájékoztatójuk végén az ukrajnai háborúról tartott csúcsértekezleten Kijevben 2025. május 10-én

Fotó: Szerhij Dolzsenko / Forrás: MTI/EPA

A megkérdezett lengyelek mindössze 33,5 százalék válaszolt igennel, 52,7 százalék ellenezte, további 13,8 százalék pedig bizonytalan azzal kapcsolatosan, hogy országuknak támogatnia kellene-e Ukrajna NATO-csatlakozását,.

A válaszadók véleménye főként politikai szimpátiájuktól függött.

A kormánypártok támogatóinak 59 százaléka adott igenlő választ, míg az ellenzéki Jog és Igazságosság, a jobboldali Konföderáció és a Razom pártot támogató szavazók 74 százaléka mondott nemet.

Ezenkívül az 50 év felettiek körében jelentősen magasabb azoknak az aránya, akik ellenzik Ukrajna NATO-csatlakozásának támogatását.

A cikk rámutat, hogy az IBRiS által 2023 augusztusában végzett felmérésben még a válaszadók 47,7 százaléka egyetértett Ukrajna azonnali NATO-felvételével, és 40 százalékuk helyeselt volna egy ilyen döntést.