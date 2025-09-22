Vitályos Eszter: a családok számára óriási veszteségeket okozna a Tisza-adó bevezetése (videó)

Vitályos Eszter kormányszóvivő volt Németh Balázs első vendége: a Harcosok órája című műsorban ezúttal is a legfrissebb közéleti híreket és álhíreket tették helyre.

A műsorban elsőként a vasárnapi józsefvárosi választás, illetve annak baloldali médiavisszhangja került szóba.

Már maga a szóhasználat is sokatmondó, miután úgy fogalmaznak a 444 cikkében, hogy »verte« a kutyapárti jelölt a fideszest

– reagált Vitályos Eszter az időközi választás kapcsán a portál beszámolójára. Ugyanis a megméretésen a Fidesz–KDNP győzött Józsefvárosban, ám a világos eredmény ellenére a 444 egy kamuhírt tett közzé, és azt írta: Kutyapárti jelölt verte a fideszest a VIII. kerületben.

Noha egy óra múlva már frissítették a cikket, és azzal mentegették magukat, hogy egy részeredményt közöltek, a címet még sokáig eredeti formájában hagyták.

Vitályos Eszter szerint ez az úgynevezett vágyvezérelt újságírás.

Németh Balázs és vendége felidézte: nem ez az első baklövése és álhíre a 444-nek, nemrég Ruszin-Szendi Romuluszt próbálták oltalmazni a fegyverviselési botránya kapcsán, és arról írtak, „csupán egy árnyék vetült a volt vezérkari főnök” pulóverére, amely alatt valójában fegyver lapult.

A műsorban a vasárnap esti, a Hősök terén megtartott baloldali tüntetésről is esett szó: Németh Balázs megjegyezte, igencsak furcsának tartja, hogy a gyűlölet ellen tüntettek azok, akik a liberalizmus nevében folyamatosan hergelnek és gyűlölködnek.

Azok a politikai aktivisták álltak színpadra és próbáltak megható dolgokat mondani könnyekkel küszködve, akik egyébként gyalázkodnak, erőszakra buzdítanak és ocsmány posztokat tesznek ki

– fűzte hozzá a kormányszóvivő.

Azzal kapcsolatban, hogy valóban megtelt-e a Hősök tere, mint ahogyan azt a baloldali portálok állították, a műsorban emlékeztettek: maga Nagy Attila Tibor politikai elemző cáfolta ezt az állítást, aki képekkel is bizonyította, hogy nem egészen úgy volt, mint ahogy a baloldali média előadta.

„Ezt megszokhattuk már, hogy jól beállított képeket próbálnak manipulálni” – mondta Vitályos Eszter.