43 perce
Történelmi diplomáciai látogatásra készül Magyarország
Szijjártó Péter közösségi oldalán jelentette be: először érkezik Magyarországra Hassanal Bolkiah, Brunei szultánja. A külgazdasági és külügyminiszter elmondta, hogy legutóbb Dunakeszin tárgyaltak Dato Erywan Pehin Yusof külügyminiszterrel munkavacsora keretében, majd New Yorkban véglegesítették a látogatás részleteit.
Dato Erywan Pehin Yusof, Brunei külügyminisztere és Szijjártó Péter
Forrás: Facebook
„Ez a tárgyalás is eredményes volt. A történelem során először fog a brunei szultán Magyarországra látogatni!” – kezdte bejegyzésében Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.
Dato Erywan Pehin Yusof külügyminiszterrel legutóbb Dunakeszin találkoztunk munkavacsora keretében, most pedig New Yorkban tárgyaltunk, majd véglegesítettük a részleteket. Szeretettel várjuk Hassanal Bolkiah szultánt!
– tette hozzá.
Pakisztán továbbra is támogatja a Mol munkálatait
„A Mol legtávolibb érdekeltsége Pakisztánban van, ahol egy nagyon komoly mezőn végeznek munkálatokat.
A jó politikai kapcsolat ilyenkor kulcskérdés, és Mohammad Ishaq Dar miniszterelnök-helyettes és külügyminiszter arról biztosított, hogy Pakisztán továbbra is teljes mellszélességgel támogatja a projektet” – jelentette be a külügyminiszter közösségi oldalán.
Fontos gazdasági kapcsolat alakul Kubával
Szijjártó Péter New Yorkból jelentette be, hogy Magyarország kész kölcsönösen előnyös együttműködést kialakítani Kubával.
A külgazdasági és külügyminiszter a Facebookon azt írta: „Mivel nyitott, exportorientált gazdaság vagyunk és mindig keressük az együttműködési lehetőségeket, ennek eredménye, hogy újabb exportnövekedést regisztrálhatunk Kubával, ugyanis a bábolnai csirkére egyre jelentősebb a kereslet a karibi országban.”
Van mire alapozni a további együttműködést Bruno Rodríguez Parrilla külügyminiszterrel
– zárta bejegyzését Szijjártó Péter.