40 perce
Szijjártó Péter a magyar–kínai gazdasági együttműködés fejlesztéséről fog tárgyalni Pekingben
Magyarország civilizált kelet-nyugati együttműködésben érdekelt a világ ismételt blokkosodása helyett – jelentette ki kedden Budapesten Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, mielőtt útnak indult Pekingbe. Kína szeptember 3-án tartja a győzelem napi parádét, amelyen Szijjártó Péter képviseli Magyarországot.
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter
Forrás: Szijjártó Péter Facebook-oldala
A minisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter arról számolt be, mielőtt útnak indult a pekingi győzelem napi parádéra, hogy a jelenlegi gazdasági, biztonsági és társadalmi feszültségek és válságok oda vezettek, hogy a világ ismét megindult a blokkosodás irányába.
Ez nem jó, a blokkosodás abszolút ellentétes Magyarország érdekeivel. Mi, magyarok, abban vagyunk érdekeltek, hogy újra egy kölcsönös tiszteleten alapuló globális együttműködés jöjjön létre
– szögezte le.
„Mi a kelet–nyugati együttműködésben vagyunk érdekeltek, és Magyarország meg is mutatta azt, hogy a civilizált kelet-nyugati együttműködés micsoda komoly előnyökkel jár”
– tette hozzá.
Szijjártó Péter kifejtette, hogy a magyar gazdaság teljesítményének egyik nagyon fontos erőforrása volt az elmúlt évtizedben az, hogy az ország a Kelet és a Nyugat gazdasági találkozási pontjává vált.
A holnapi napon erről fogok tárgyalni Kínában a külügyminiszter kollegámmal és nagy kínai vállalatok vezetőivel, hogy hogyan fejlesszük a magyar–kínai gazdasági együttműködést, hogyan hozzunk újabb kínai beruházásokat Magyarországra, és hogyan legyen Magyarország még inkább nyertese a civilizált kelet–nyugati együttműködésnek
– tudatta a tárcavezető, aki a győzelem napi parádén képviseli Magyarországot.
Szijjártó Péter: a kínai BYD 620 új munkahelyet teremt Komáromban (videó)