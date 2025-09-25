Szijjártó: nem a háborúra, nem a migrációra, nem a genderre

Szijjártó Péter az ENSZ közgyűlésének általános vitáján felszólalva hangsúlyozta, hogy az emberiség ma a veszélyek korában él, és a világ biztonsági helyzete nem volt ilyen rossz a hidegháború óta. „Háborúk, egyre erősödő terrorfenyegetettség, etnikai alapú konfliktusok, szélsőséges ideológiák terjedése, nyílt utalások nukleáris fegyverek használatára” – sorolta a külgazdasági és külügyminiszter.

Leszögezte, hogy mindez a világ ismételt blokkosodásának irányába mutat, amin Magyarország egyszer már súlyosan rajtaveszített, ezért inkább a konnektivitásban érdekelt, a kölcsönös tiszteletre alapozott, kölcsönösen előnyös nemzetközi együttműködés visszatérésében.

Úgy vélte, hogy erre hazánk jó példa Kelet és Nyugat fontos találkozási pontjaként, ahol sikeres német–kínai autóipari, illetve orosz–német–francia nukleáris együttműködés zajlik.

„Ha össze kellene foglalni Magyarország megközelítését, hogy miként is kezeljük a legfőbb kihívásokat, akkor a következőt mondanám: nem a háborúra, nem a migrációra, nem a genderre” – tudatta.

Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy hazánk tagja a globális békepárti többségnek, s reményét fejezte ki, hogy az ENSZ-közgyűlés elősegíti majd az ukrajnai háború lezárását, mivel Magyarország immár három és fél éve szembesül nap mint nap a szomszédban tomboló harcok következményeivel.

„A magyar kormánynak feladata és kötelessége gondoskodni a magyar nép és az ország biztonságáról. Magyarország az ukrajnai háború kitörése óta a tűzszünet és a béketárgyalások pártján áll. Sajnos ezért komoly politikai támadásoknak, vádaknak és megbélyegzésnek voltunk kitéve azok részéről, akik most Európában szintén a tűzszünet és a béketárgyalások fontosságáról beszélnek” – fogalmazott.

Továbbá megjegyezte, hogy ha ezek az országok kezdettől ezen az állásponton lettek volna, akkor talán meg lehetett volna óvni több százezer ember életét és hatalmas pusztítást lehetett volna elkerülni. „De az Európai Unió rossz és kudarcos stratégiát választott, és ahelyett, hogy elszigetelte volna, globalizálta az ukrajnai háborút” – mondta.