1 órája
Szijjártó Péter: akárhogyan is tagadja a horvát kormány, ők bizony nyerészkedni akarnak
A horvátok azért akarják ellehetetleníteni hazánk számára az orosz olaj vásárlását, hogy monopolhelyzetbe kerüljenek velünk szemben, s így még több pénzt keressenek rajtunk – írta közösségi oldalán a tárcavezető.
Egy dolgozó a Mol új nemzetközi mérőállomásán, Fényeslitkén
Forrás: MTI
Fotó: Balázs Attila
Akárhogyan is tagadja a horvát kormány, ők bizony nyerészkedni akarnak az ukrajnai háborún – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szombaton a Facebookon.
A tárcavezető bejegyzésében úgy fogalmazott: „a Horvátországon keresztüli olajszállítások tranzitdíját jelentősen megemelték a háború kitörése óta, most pedig azért akarják ellehetetleníteni hazánk számára az orosz olaj vásárlását, hogy monopolhelyzetbe kerüljenek velünk szemben, s így még több pénzt keressenek – rajtunk…”
Az Adria-vezeték egyedül nem tudja ellátni Magyarországot és Szlovákiát: az elvégzett vizsgálatok alapján ez a vezeték egészen egyszerűen nem képes folyamatosan, megbízhatóan annyi olajat szállítani, amennyi nekünk kell – közölte Szijjártó Péter.