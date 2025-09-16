Semjén Zsolt: a történelem igazolta Orbán Viktort (videó)

A történelem igazolta Orbán Viktort – mondta Semjén Zsolt annak kapcsán, hogy tíz évvel ezelőtt történt a röszkei csata, amikor az illegális migránsok megtámadták a magyar határt és a rendőröket – számolt be a Harcosok órája műsor szemléjében a Magyar Nemzet.

Semjén Zsolt és Németh Balázs a Harcosok órája műsorban

Forrás: Magyar Nemzet

A miniszterelnök-helyettes megjegyezte, hogy vannak olyan dolgok az életben, amelyeket vérrel és verejtékkel helyre lehet hozni, ilyenek voltak például a Gyurcsány-korszak idején hozott hibás döntések. Vannak ugyanakkor olyan hibák, amelyek végleg megpecsételik egy ország sorsát, ilyen például az, hogy beengedik az illegális migránsok tömegét.

Ha bejön több százezer muszlim Magyarországra, akkor soha többet nem tudunk megszabadulni tőlük. Érdemes abba is belegondolni, hogy hány millió magyar adta az életét, például a Hunyadiak idején, hogy nekünk ne kelljen a saría árnyékában élni. És az a helyzet, aki egyszer elrontotta, ők többet ezt nem tudják reparálni

– mutatott rá Semjén Zsolt, példaként említve a nyugat-európai országokat.

Úgy vélte, ennek az a következménye, hogy például az az idősebb generáció, aki ma Franciaországban él, az utolsó, aki még francia életet élhet.

Csehországban, Szlovákiában, Magyarországon még küzdhetünk legalább azért, hogy magyar életet élhessünk

– tette hozzá.

Azt is megjegyezte, a baloldal már régen eldöntötte, hogy felszámolja a keresztény civilizációt és a nemzeti létet.