2 órája
Orbán Viktor új részleteket árult el Kötcséről
Orbán Viktor a Facebookon jelentette be, hogy vasárnap 16 órakor élőben jelentkezik Kötcséről. A miniszterelnök hozzátette: „Vigyázat, hamisítják!”
Orbán Viktor új Facebook-posztban jelezte, hogy vasárnap délután 4 órától élőben jelentkezik Kötcséről
Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala
Amíg az adóemelési botrányba keveredett Magyar Péter mozgalma provokatív módon Kötcse főterére szervezett demonstrációt, vasárnap Orbán Viktor az idei hagyományos piknik keretében szólal fel. A miniszterelnök a közösségi oldalán így fogalmazott:
Már csak egy nap. Vasárnap, 16h, élőben Kötcséről. Vigyázat, hamisítják!
A Polgári Magyarországért Alapítvány idén már huszonnegyedik alkalommal hívja össze a hazai konzervatív közélet meghatározó szereplőit a Polgári Piknikre, amely a véleményformálók és gondolkodók legnagyobb éves találkozója. Vasárnap egész nap élőben közvetítik a kötcsei találkozót.