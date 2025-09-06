2 órája
Orbán–Tarjáni-vita: Orbán Viktor miniszterelnök közzétette a top 5 témát
A miniszterelnök a közösségi oldalán tett közzé videót. Orbán Viktor az Orbán Balázs–Tarjáni Péter- vita top 5 témáját osztotta meg.
Orbán Viktor értékelte a vitát
Forrás: Magyar Nemzet/Mandiner
Az összeállításban, amit a Magyar Nemzet szemlézett, Orbán Viktor politikai tanácsadója, Orbán Balázs a Tarjáni Péterrel folytatott vitájában egyértelművé teszi, hogy
ő egy magyar tisztségviselő, akinek az a feladata, hogy arról beszéljen, mi jó Magyarországnak.
Orbán Balázs arról is beszél, hogy
amikor a migrációs válság indult, senki nem osztotta a magyar álláspontot, viszont ma már egyre többen.
Európa önellátásról azt mondta, az nem realisztikus, Európa már nem olyan jelentős, és beszélni kell arról, hogyan lehet ezen változtatni.
Orbán Balázs szerint az új liberális nyugati konszenzus, hogy a világot rosszakra és jókra kell bontani.
A jók azok, akik velünk vannak, a rosszak azok, akik nincsenek velünk
– fogalmazott Orbán Balázs a vitában.