Sűrű program

2 órája

A miniszterelnök megmutatta, miként telt a pénteki napja (videó)

Címkék#Egyesült Arab Emírségek#Katar#Abu-Dzabiban#Orbán Viktor#tárgyalás

A miniszterelnök a közösségi oldalán tett közzé videót az Egyesült Arab Emírségekben és Katarban tett villám-munkalátogatásáról. „Így telt a péntek” – írta Orbán Viktor.

MW
A miniszterelnök megmutatta, miként telt a pénteki napja (videó)

Orbán Viktor miniszterelnök (j) interjút ad Törőcsik Zsolt műsorvezetőnek a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában a közmédia kihelyezett stúdiójában Abu-Dzabiban 2025. szeptember 12-én

Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

Fotó: Fischer Zoltán

„Egyesült Arab Emírségek és Katar. Tárgyalás, nagy beruházások, stratégiai partnerség. Így telt a péntek” – írta a Facebook-oldalán közzétett videós összefoglalóhoz Orbán Viktor. 

ORBÁN Viktor; ÁL NAHAJAN, Mohamed bin Zájid
 Orbán Viktor miniszterelnök (b) találkozója Mohamed bin Zájed an-Nahján sejkkel, az Egyesült Arab Emírségek elnökével, Abu-Dzabi uralkodójával Abu-Dzabiban 2025. szeptember 12-én 
Fotó: Fischer Zoltán / Forrás:  Orbán Viktor miniszterelnök (b) találkozója Mohamed bin Zájed an-Nahján sejkkel, az Egyesült Arab Emírségek elnökével, Abu-Dzabi uralkodójával Abu-Dzabiban 2025. szeptember 12-én. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

Amint arról beszámoltunk, a miniszterelnök az Egyesült Arab Emírségek fővárosában, Abu-Dzabiban tett munka-villámlátogatást, amelyről a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában számolt be, majd  Katarban Tamím bin Hamad ál-Száni katari emírrel tárgyalt.

