Harcosok Klubja

3 órája

Orbán Viktor szerint Magyar Péternek a lebukás után nem maradt más csak a balhé

Címkék#Azahriah#Magyar Péter#Kötcse#balhé#Orbán Viktor

A miniszterelnök a Harcosok Klubjában üzent. „Az indulatok és az agresszió felkorbácsolásának a politikában mindig rossz vége van. Lelkük rajta. Mi maradunk a béke pártján!” – reagált Orbán Viktor arra, hogy a Tisza Párt a hétvégére Kötcsére szervezett rendezvényt, pont akkorra, amikor a polgári pikniket is tartják.

MW
Orbán Viktor szerint Magyar Péternek a lebukás után nem maradt más csak a balhé

Orbán Viktor miniszterelnök

Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala

A miniszterelnök a Harcosok Klubjában közzétett napi bejegyzésében Azahriah irányába is intézett egy kiszólást: „Kevesebb pocskondiázás, több Rampapapam, boldogabb ország!” 

A Tisza haditerve összeomlott. Nem mondani semmit a választásokig, eltitkolni a valódi terveiket és tagadni, hogy Brüsszel megbízását teljesítik. De ez a politikában lehetetlen, nem lehet hónapokig sumákolni és kamuzni, mert előbb-utóbb valaki elszólja magát 

– idézte a Magyar Nemzet Orbán Viktor üzenetét, amit a Harcosok Klubja tagjainak küldött.

Hiába kenuzik, quadozik, repül negyven napja a kiskakas, a gazdátlanul maradt baromfiudvarban valamelyik ambiciózus alkakas elkukorékolja magát. Pontosan így történt: „nem mondhatunk el mindent, mert megbukunk”. Ezt nem lehet kimagyarázni 

– vélekedett a miniszterelnök, aki szerint ha a tiszások jó dologra készülnének, nem titkolnák el.

Eltitkolni a rossz szándékot kell. Adóemelést, rezsicsökkentés megszüntetését, 13. havi nyugdíj elvételét. El kell titkolni, hogy engedelmeskedni akarnak a brüsszeli utasításoknak. Ha nem engedelmeskedsz, nem kapsz több pénzt, és kiadják a mentelmi jogodat. Aztán mehetsz a bíróság elé lopásért, bennfentes kereskedésért, és irány a dutyi. És oda nem süt be a nap 

– jelezte Orbán Viktor, megjegyezve, hogy a Tisza Párt elnökének így marad hát az engedelmesség, az adóemelés, a multik kiszolgálása, a magyar középosztály és a nyugdíjasok megkopasztása.

A miniszterelnök felidézte a tiszások másik kiszivárgott tervét is, eszerint a benzin literenkénti árát 1026 forintra, a gázolajét pedig 1051 forintra növelné Magyar Péterék programja, amely átemelte Brüsszel orosz energiahordozók tiltására vonatkozó célkitűzését. 

Itt az újabb nagy terv: leválni az orosz energiáról. Őrület. 3,5-szeres rezsiszámlák, ezer forintos benzin. Taps, vállveregetés és némi apró Brüsszelből 

– sorolta a kormányfő, aki egyben kijelentette, 

mindezt nem fogják hagyni.

Orbán Viktor szerint Magyar Péternek a lebukás után nem maradt más csak a balhé, most épp Kötcsén készülnek balhéra. 

Magyarország 93 ezer négyzetkilométer, de ők pont abba a faluba jönnek, ahol mi tartjuk a politikai évindítónkat évek óta, előre bejelentett időpontban. Messziről bűzlik, hogy csak a balhé miatt csinálják. Provokáció és balhé, csak ez maradt nekik

 – közölte a kormányfő, kiemelve, hogy

„az indulatok és az agresszió felkorbácsolásának a politikában mindig rossz vége van”.

A miniszterelnök leszögezte, a kormány a balhék helyett inkább a béke pártján marad.

Kevesebb pocskondiázás, több Rampapapam, boldogabb ország – írta, utalva Azahriah minapi megszólalására, amiben hibának nevezte korábbi megnyilvánulását, amelyben véglényeknek tituálta a fideszes szavazókat. Sőt még azt is kijelentette, hogy nincs helye a mocskos Fidesz rigmusnak a fesztiválokon. 

