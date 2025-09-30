1 órája
Orbán Viktor: a béke csak tárgyalások útján érhető el
A kormányfő az X közösségi oldalán tett közzé bejegyzést. „A háború nem katonai úton, hanem politikai megegyezéssel zárulhat” – tette egyértelművé Orbán Viktor.
Orbán Viktor miniszterelnök
Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala
„Szokta kérdezni az amerikai elnök a véleményemet. Én elmondtam neki, hogy ez a háború eldőlt, az oroszok megnyerték, ez egy lezárt ügy” – idézte a Magyar Nemzet Orbán Viktor bejegyzését.
Az a kérdés, hogy mikor fogunk megállapodni az oroszokkal és ki. Ő állapodik meg az oroszokkal, vagy végre az európaiak is hajlandók-e tárgyalni és lesz európai–orosz tárgyalás
– tette hozzá.
A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy Európának aktív szerepet kell vállalnia a békekötés folyamatában.
„Európának beleszólása kell, hogy legyen a megállapodásba”
– írta.
Trump és Orbán kapcsolata megingathatatlanAz amerikai elnököt elsőként támogatta Orbán Viktor.
Orbán Viktor szerint a jelenlegi konfliktus már nem oldható meg katonai eszközökkel.
Ezt a háborút akkor tudja Ukrajna megnyerni, ha Nyugat-Európából vagy Amerikából százezres nagyságrendben érkeznek harcoló csapatok a frontvonalra. De az világháborút jelent és azt senki nem akarja
– fogalmazott.
Magyarország továbbra is a diplomáciai megoldások mellett áll, és kiemelten fontosnak tartja, hogy a béke keresése közös európai érdek legyen.