A nyarat a Fidesz nyerte!

Ahogy a Nézőpont pártpreferencia-adatai bebizonyították, a Fidesz nyerte a nyarat: ötről nyolc százalékpontra nőtt az előnye a Tiszával szemben – emlékeztetett Mráz Ágoston a közösségi oldalán - vette észre a Magyar Nemzet.

A Nézőpont Intézet vezetője rámutatott, hogy ebben szerepet játszott az Otthon start megelőlegezett sikere, a kormánypárt digitális aktivizmusa és a Tisza Párt ötlettelenül telt nyara.

Azt, hogy ismét jól érzékeltük a trendeket, nemcsak a balliberálisnak mondott intézetek hasonló irányba mutató (persze ellentétes bázisról induló) adatai, de a kutatási közleményünk óta eltelt két hét ellentámadásai is bizonyítják közvetetten

– írta Mráz Ágoston. Hozzátette, a közismerten Tisza-barát Török Gábor először döntetlennel, majd kétértelműen, de az állítólagos Tisza-előny miatt a Tiszának kedvező nyárról szólt az elemzésében.