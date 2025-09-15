szeptember 15., hétfő

„A haza nem eladó”

39 perce

Orbán Viktor: tíz éve védjük hazánkat és Európát az illegális migrációtól

Egy évtizede vezették be a jogi határzárat, amelynek köszönhetően Magyarország Európa egyik legbiztonságosabb országa lett – írja legújabb Facebook-posztjában Orbán Viktor. A miniszterelnök szerint Brüsszel továbbra is migrációt akar menedzselni, de a magyar kormány kitart a migránsmentes Magyarország mellett.

MW
Orbán Viktor: tíz éve védjük hazánkat és Európát az illegális migrációtól

Orbán Viktor

Forrás: Facebook

Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda / Benko Vivien Cher

„Tíz év. Egy évtized – ennyi ideje védjük hazánkat és Európát az illegális migrációtól” – írja Facebook-posztjában Orbán Viktor.  A miniszterelnök emlékeztetett: „Tíz éve vezettük be a jogi határzárat. Brüsszelben az asztalt csapkodták és fenyegettek, a nyugati fővárosokban megbélyegeztek. De mi, magyarok kitartottunk. Lezártuk a déli határt, és kimondtuk, hogy magyar földre csak az léphet, akinek mi megengedjük.” 

Afrikai illegális bevándorlók érkeznek Lampedusa olasz sziget Molo Favaloro kikötőjébe 2023. szeptember 18-án
Fotó:  MTI/EPA/ANSA/Ciro Fusco/Ciro Fusco

Mi történt tíz év alatt? Berlinben, Stockholmban, Bécsben és Párizsban romokban a közbiztonság. Migránsbandák tartják rettegésben az embereket. A robbantások, autós merényletek és gyilkosságok mindennapossá váltak. Londonban a minap százezren tüntettek a migráció ellen. A briteknek elegük van. Vissza akarják venni a hazájukat. Magyarország eközben Európa egyik legbiztonságosabb országa lett. 

A kormányfő leszögezte: „Sosem lehetünk elégedettek, de ami tény, az tény: az élet és vagyon elleni bűncselekmények mélyponton vannak. Az illegális migránsok száma nulla.”

Egy hely van, ahol nem változott semmi, ez Brüsszel. A brüsszeli bürokraták még mindig menedzselni akarják a migrációt ahelyett, hogy megállítanák. Aki nem áll be a sorba, azt zsarolják és büntetik. Magyarországot egymillió euróra, minden egyes nap.

„Vannak is olyan magyar pártok, amelyek engednének a zsarolásnak. A Tisza és a DK teljesítené Brüsszel követelését és elfogadná a migrációs paktumot. Ezt nyíltan be is vallják. Szerintük meg lehet felelni a brüsszeli migrációs paktumnak. Akkor is, ha ezzel tönkretennék Magyarországot.” 

Szerintünk pedig éppen ezért nem lehet. Nem lehet, mert a haza nem eladó, a jövő nem feláldozható, a magyar emberek biztonsága nem lehet alku tárgya. A magyar kormány továbbra is ellenáll Brüsszelben, és megőrzi a migránsmentes Magyarországot!

– zárta bejegyzését Orbán Viktor.

 

