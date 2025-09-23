szeptember 23., kedd

Választások

1 órája

Menczer Tamás a Tisza Pártról: ki adná ehhez a nevét? (videó)

Címkék#Tisza Párt#Menczer Tamás#Magyar Péter

Egyre jobban közeledik a választások napja, a pártoknak viszonylag rövid időn belül be kell mutatniuk a 106 képviselőjelöltjüket, Magyar Péterék azonban csak hitegetnek.

MW
Menczer Tamás a Tisza Pártról: ki adná ehhez a nevét? (videó)

Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója sajtótájékoztatót tart az Országházban 2025. szeptember 16-án

Forrás: MTI

Fotó: Hegedüs Róbert

„Akinek nincs jelöltje, annak az ott élő emberek nem fontosak. És láthatóan a kutya sem akar Magyar Péterhez csatlakozni” – mutatott rá a Facebook-oldalára feltöltött videójában Menczer Tamás, számolt be róla a Magyar Nemzet.

A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója feltette a kérdést: Ki adná a nevét jelöltként a Tisza Párt botrányaihoz? A lap cikke szerint Menczer Tamás azért is hívta fel erre a figyelmet, mert a választások napja egyre jobban közeledik, így a pártoknak viszonylag rövid időn belül meg kell találniuk azt a 106 embert, akiket az egyéni választókerületekben indítanak. Ezzel a feladattal a pártok nagy része már vagy megvan, vagy nagyon közel jár hozzá, csak néhány hely kérdése nem dőlt még el. Azonban a Tisza Párt esetében itt sem láthatunk különösebben nagy munkatempót, szorgalmat vagy haladást.

Lelepleződött a Tisza Párt

Mint arról beszámoltunk, kiderült, hogy a baloldali párt mélyen belenyúlna a magyar családok zsebébe. A Tisza gazdasági kabinetjének feljegyzése szerint csak egy nagyon szűk réteg számára hagynák meg a mostani 15 százalékos szja-szintet, viszont már az átlagbért keresők is 22 százalékos adósávba esnének, 1,25 millió forint jövedelem fölött pedig már a 33 százalékos sáv lépne érvénybe.

 

