1 órája
Menczer Tamás: ez a választás tétje (videó)
A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója a közsségi oldalán tett közzé videót, amiben a 2026-os választás tétjéről beszél. A magyar érdekekért kiálló Orbán-kormány vagy Weber bábkormánya – vázolta fel a két alternatívát Menczer Tamás.
Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója
Forrás: KKM
„Az ellenféllel kapcsolatban a helyzet az, hogy minden pontosan úgy van, ahogy korábban mondtuk. Hazudik, átver és becsap, és elveszi a pénzedet. Ennek kapcsán mi a választás tétje?” – mondta Menczer Tamás a videóban.
Vagy az, jövő áprilisban az országot egy szuverenista, a magyar érdekért kiálló Orbán-kormány vezeti, mert akkor van Otthon start a fiataloknak, akkor van családi adókedvezmény duplázás, akkor van adómentes csed és gyed, akkor van adómentesség az édesanyáknak, akkor van élelmiszer-utalvány és 13. havi nyugdíj az időseknek, akkor van biztonság és nincsenek Mohamedek, és akkor van béke, mert nem hagyjuk, hogy benyomjanak bennünket a háborúba
– sorolta a politikus, aki hangsúlyozta, a másik verzió az, hogy egy Brüsszelből irányított bábkormány vezeti az országot majd.
„Akkor van Tisza-adó, mert az áfacsökkentés az kamu. Az adót emelik, az áfát nem csökkentik, leválasztanak az orosz gázról, ezzel a rezsit három és félszeresére emelik, és leválasztanak az orosz olajról, ezzel a benzin árát ezer forintra lökik föl. Plusz jöhetnek a Mohamedek és kiszolgálják Zelenszkijt és Ukrajnát. Ez egy Brüsszelből irányított bábkormány. Weber által irányított és Zelenszkijjel lepaktáló bábkormány”
–hívta fel a figyelmet Menczer Tamás.