Menczer Tamás: nem kell bevándorlás! + videó

A támadást vezető Ahmed H. és társai terroristák - folytatta Menczer Tamás. A bíróság el is ítélte Ahmed H.-t, akit Brüsszel minden erejével mentegetett, és ártatlannak próbált beállítani.

10 éve védjük Magyarország és az EU külső határát.

Brüsszel ezért támad és büntet bennünket. De mi fellázadtunk. És a lázadás folytatódik. Nem kell bevándorlás! És nem kell a Brüsszel által irányított bevándorláspárti bábkormány! - zárta videóját Menczer.