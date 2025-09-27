2 órája
Megijedtek az álhírterjesztők a Szőlő utcai ügyben
„Megijedtek az álhírterjesztők” – mutatott rá bejegyzésében Deák Dániel. A XXI. Század Intézet vezető elemzője megjegyzi, a balliberális média visszavonulót fújt, sorra ismerik el, hogy a Szőlő utcai sztori totális álhír volt, és el akarják kenni a felelősségüket. A Válasz Online is azt bizonygatja „nincs itt semmilyen összeesküvés”. Emellett több baloldali szereplő már másként emlékszik az álhír botrányra.
Véleménycikket közölt az álhírbotrány kapcsán a Válasz Online, ahol azt bizonygatják: „nincs itt semmilyen összeesküvés”. Noha a balliberális hírportál robbantotta ki az álhírbotrányt, most mégis úgy tesznek, mintha nem lenne közük hozzá – írja a Magyar Nemzet.
Stumpf András cikkében, arról értekezik: „Ha nem védjük meg Semjén Zsoltot, olyanok leszünk, mint a NER”. A szerző szerint: „nincs itt semmilyen összeesküvés. Se nemzetközi, se hazai. A Zsolt bácsi-ügy organikusan épült fel, nincs neki szervezője, központja. Ezt már csak azért is magabiztosan jelenthetjük ki innen, a Válasz Online szerkesztőségéből, mert az a néhány mondat, amelyből a mára nagyra, de sajnos nem a megfelelő irányba növő történet szárba szökkent, nálunk jelent meg.”
A Szőlő utcai javítóintézetben történteket Orbán Viktor sem hagyta szó nélkül, a miniszterelnök péntek reggel a Kossuth rádió műsorában tisztázta: van egy álhírbotrány, ami a Szőlő utcához kötődik. A
Szőlő utcában egy börtön van, amit javítóintézetnek hívnak. Az intézet vezetője prostituáltakat futtatott, aminek semmi köze az intézményben őrzött fiúgyermekekhez.
Mint jelezte, egy valószínűleg külföldi szálakat is magában foglaló rendszerben elkezdődött egy álhír felépítése, hogy pedofil bűncselekmény történt volna, aminek a szálai elvezetnek a kormányig.
A miniszterelnök aláhúzta, hogy a kormány minden tagja ártatlan, majd jelezte, hogy a vádak miatt súlyos jogkövetkezmények lesznek.
Kocsis Máté a Harcosok órájában arról beszélt, hogy az ügy egy államellenes szervezkedés, amit a magyar politikában eddig soha nem látott megtorlássorozatnak kell követnie.
Ha ezt a hálózatot nem számoljuk fel, akkor ez a társaság olyan zavargást kelt az országban, amit később lehet, hogy már nem tudunk egy idő után kezelni
– véleményezte.
Németh Balázs, a Fidesz-frakció szóvivője szerint a balliberális portálok pontosan tudták, az elmúlt két hétben, hogy mit csinálnak. „Külföldről fizetett zsoldosként ők is részei annak a hálózatnak, amelyik két hét alatt példátlanul mocskos kampányt épített fel.
Kiskorú áldozatokról, pedofilokról, aberrált politikusokról, egy velejéig romlott kormányról írtak, miközben tisztában voltak vele, hogy ebből semmi sem igaz.
Mindezt azzal a céllal, hogy uszítsanak, hergeljenek, gyűlöletet keltsenek, végül pedig utcára vigyék az embereket, hogy erőszakos kormányváltást próbáljanak kikényszeríteni” – hívta fel a figyelmet Németh.
Arató Gergely, a Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselője is óvatosabban fogalmazott a Hír TV kérdéseire, a politikus legutóbb már azt mondta: „Majd ha lesznek bizonyított információink, akkor azokat nyilvánosságra hozzuk”. A politikus egyben elismerte, mindenféle bizonyíték nélkül vádolták meg Semjén Zsoltot.
A volt SZDSZ-es politikus, Horn Gábor az ATV Start című műsorában fejtette ki álláspontját a Szőlő utcai javítóintézetben kirobbant botrányról:
személyesen is jól ismeri az ügyben a baloldal által igaztalanul megvádolt Semjén Zsoltot és kizártnak tartja, hogy a vádak igazak legyenek.
„Nem lehet valakit még úgy se belekeverni egy ilyenbe, hogy úgy csinálok, mintha nem ő lenne, de közben mindenki tudja, hogy ő. Ez nem elfogadható, egészen addig, amíg nincs érvényes bizonyíték ezekre a szörnyű bűnökre.” - hangsúlyozta Horn.
Borítókép: Stumpf András, a Válasz Online publicistája (Forrás: YouTube)