Magyar Péterék újabb kiszivárgott terve a vállalkozásoktól is jelentős összegeket venne el

Úgy tűnik, nem csak fizetéseket vágná meg Magyar Péter pártja:

a vállalkozásoktól is jelentős összegeket akar elcsatornázni a Tisza Párt gazdaságpolitikájáért felelős arca, Kármán András.

Szerinte ugyanis az állam „túl sokat költ” a magyar cégek támogatására. Erről egy, a Corvinus Egyetemen, zárt körben tartott előadásában beszélt – fogalmazott közösségi oldalán Orbán Balázs, aki a Tisza háza tájáról kiszivárgott újabb tervekről írt, amivel elvennék a magyar vállalkozások támogatását. A Tisza Párt gazdasági arca szerint például az alacsony adók és adókedvezményekkel való kompenzálás elhibázott döntés.

A miniszterelnök politikai igazgatója rámutatott,

a Tisza gazdaságpolitikájáért felelős szakembere szerint az alacsony adók és adókedvezmények rendszere hibás Magyarországon, és hangsúlyosan kiemelte, hogy hazánkban kiugró mértékű a vállalatoknak nyújtott transzferek aránya.

– Vagyis hatalomra jutásuk esetén új adók és megnyirbált támogatások várnának a magyar vállalkozásokra – hangsúlyozta.

Orbán Balázs szerint miközben Kármán a magyar vállalkozások megemelt közterhei mellett érvelt, előadásában erős kritikával illette a szektorális adókat, mint a multikra és a bankokra kivetett különadókat.

Vagyis a Tisza fő gazdasági szakembere – a brüsszeli követelésekkel egyetértésben – a magyar kis- és középvállalkozások pénzét elvenné, míg a nemzetközi nagyvállalatok és bankok profitját növelné.

A kormánypárti politikus szerint nem ez az első intő jel: korábban már kiszivárgott, hogy a Tisza Párt a jelenlegi 9 százalékos társasági adókulcsot 25 százalékra emelné, és a személyi jövedelemadóhoz hasonlóan háromsávos rendszert vezetne be a tőkejövedelmekre is.

– A Tisza Párt napvilágra került gazdaságpolitikai tervei jelentősen visszavetnék Magyarország versenyképességét, megnövelnék a dolgozó emberek adóterheit, és tönkretennék a magyar vállalkozásokat, ami minden valószínűség szerint bércsökkenést, valamint elbocsátásokat eredményezne – hangsúlyozta a politikus, hozzátéve: Kármán András is rálépett a Tarr Zoltán-i útra:

ismét olyan tervek szivárogtak ki, amelyekről a Tisza Párt eddig nem tájékoztatta a nyilvánosságot. Szerintünk ezekről az ellenzéki adótervekről nyílt vitát kell folytatni, mert a választóknak joguk van tudni, mire készül az ellenzék.

Ahogy a régi bölcsesség mondja: nincs olyan titok, ami ki ne tudódna – írta Orbán Balázs.