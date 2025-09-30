szeptember 30., kedd

Megengedhetetlen hangnem

1 órája

Magyar Péter börtönbüntetéssel nézhet szembe, amiért a bíróságot fenyegette

Címkék#Magyar Péter#bíró#Gyurcsány Ferenc

A Tisza Párt elnöke teljesen kiakadt, amiért számára kedvezőtlen ítélet született.

MW
Magyar Péter börtönbüntetéssel nézhet szembe, amiért a bíróságot fenyegette

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke Szekszárdon

Forrás: Tolnai Népújság

Fotó: Makovics Kornél

Gyurcsány Ferenc fenyegető hangnemét idézi meg Magyar Péter, amikor a bíróságokat fenyegeti. A Tisza Párt elnöke azért akadt ki, mert a bíróság nem kötelezte helyreigazításra az Indexet a Tisza-adó ügyében – írja a Magyar Nemzet.

– Ez nem az első eset, hogy Magyar Péter megengedhetetlen hangnemet üt meg az igazságszolgáltatás szereplőivel szemben – fogalmazott a lapnak ifj. Lomnici Zoltán.

Az alkotmányjogász leszögezte, hogy a bírói függetlenség a magyar jogrend egyik sarokköve, amelyet az alaptörvény is megerősít. Ezen elv értelmében a bíróságok és bírák külső befolyástól mentesen, kizárólag jogi megfontolások alapján kötelesek eljárni, függetlenül attól, hogy a társadalmi vagy politikai közeg miként vélekedik az adott ügyről.

A bírók nyilvános megsértése, különösen alaptalan, bizonyíték nélküli vádak formájában a bírói függetlenséget veszélyezteti, és alkalmas arra, hogy az igazságszolgáltatásba vetett közbizalmat megingassa. Az ilyen kijelentések – különösen, ha politikai befolyásoltságot, koncepciós eljárást vagy jogellenes beavatkozást sejtetnek – a jogállamiság intézményes védelme szempontjából különös súllyal esnek latba

– mondta ifj. Lomnici Zoltán.

A szakértő kiemelte, hogy

Magyar Péter fenyegetőzése nem csupán alkotmányellenes, de büntetőjogi következményei is lehetnek. 

További részletekért kattintson.

 

