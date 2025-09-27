Magyar Péter támogatóinál elszabadultak az indulatok

Továbbra is folytatja az álhírterjesztést Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke a Szőlő utcai javítóintézetben történtek kapcsán - írta a Magyar Nemzet.

A politikus továbbra is suttogó propagandával hergeli a híveit a kormánypártok ellen, politikai hasznot remélve az ügyből.

A Tisza hívei körében mindeközben már általánossá kezdenek válni a gyilkosságra és illegális cselekedetek végrehajtására való felszólítás.

Magyar Péter közösségimédia-oldalán közzétett bejegyzése alá az egyik tiszás kommentelő az írta,