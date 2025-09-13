1 órája
Magyar Péter újabb ordas hazugsággal rukkolt elő (videó)
A Tisza Párt vezérének újabb hamis állítására Deák Dániel hívta fel a figyelmet. Magyar Péter ezúttal Ruszin-Szendi Romulsz lökdösődéséről hazudott.
Magyar Péter ismét hatalmasat lódított
Forrás: AFP
Fotó: Ferenc ISZA
„Hogy lehet ekkorát hazudni?” – tette fel a kérdést Deák Dániel, aki a Facebook-oldalán posztolta azt a videót, amiben
Magyar Péter megmagyarázza, hogy Ruszin-Szendi Romulusz nem is lökdöste a Mandiner újságíróját.
A Deák által posztolt interjúrészletben
Magyar Péter arról beszél, hogy a sajtó által vitatott felvételen Ruszin-Szendi Romulusz és a Mandiner újságírója beszélget, nevetnek, az újságíró megpróbál belenézni a volt vezérkari főnök telefonjába, aki szól hogy ne tegye, majd odébb tolja.
Ezt követően egymást megölelik a Tisza Párt elnöke szerint. Az eredeti felvételen ebbő semmi nem látható, csak az, hogy a bukott vezérkari főnök lökdösődik.
