Provokáció

26 perce

Lengyelország kérte a NATO-szerződés 4. cikkelyének alkalmazását

Donald Tusk lengyel miniszterelnök szerint Lengyelország komoly provokációval néz szembe, mivel most először fordult elő, hogy egy NATO-tagállam légterében orosz drónokat lőttek le – jelentette ki a lengyel kormányfő szerdán, a kabinet rendkívüli ülésének kezdetén.

MW
Lengyelország kérte a NATO-szerződés 4. cikkelyének alkalmazását

Donald Tusk lengyel miniszterelnök beszédet mond, amelyben megerősíti, hogy a lengyel erők 2025. szeptember 10-én Varsóban lelőtték az ország légterét megsértő orosz drónokat

Forrás: AFP

Donald Tusk azért hívta össze a kormányülést, mert szerda hajnalban több drón hatolt be Lengyelország légterébe az Ukrajna elleni orosz légitámadás idején. A riasztott lengyel és szövetséges vadászgépek a drónok egy részét megsemmisítették − olvasható a Magyar Nemzet oldalán. 

A szövetségesek nagyon komolyan veszik a helyzetet

mondta el Tusk.

Tusk azt mondta, hogy Lengyelország kérte a NATO-szerződés 4. cikkelyének alkalmazását, és folyamatban vannak a szövetségesekkel folytatott konzultációk Lengyelország légvédelmének megerősítése érdekében.

„Az a tény, hogy ezeket a biztonsági fenyegetést jelentő drónokat lelőtték, megváltoztatja a politikai helyzetet” – mondta Tusk.

A lengyel miniszterelnök azt is kijelentette, hogy Lengyelországnak többre van szüksége, mint pusztán a szolidaritás kifejezésére és a szövetségesek nagyobb támogatására.

Tusk hozzátette, hogy nincs okunk azt állítani, hogy Lengyelország háborús állapotban van, de a második világháború óta a fegyveres konfliktushoz legközelebb álló helyzetben van.

Közölte: a drónok behatolása után Lengyelországban nem regisztráltak áldozatokat. Folytatódik a lelőtt drónok roncsainak keresése, és újranyílnak a légvédelmi művelet miatt bezárt lengyelországi repülőterek - mondta el a kormányfő.

Donald Tusk súlyosnak minősítette a helyzetet, nyilatkozata további részletei ITT érhetők el.

