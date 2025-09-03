Lánczi Tamás az MTA elnökének: ne engedje magát megfélemlíteni!

A Szuverenitásvédelmi Hivatal (SZH) vezetője arra kéri a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) elnökét, hogy tegyen lépéseket Fleck Zoltán alkotmányos rendet veszélyeztető nézeteinek terjesztése ellen - írta a Magyar Nemzet.

Ez derül ki Lánczi Tamás a Magyar Nemzet birtokába került válaszleveléből, amit Freund Tamás MTA-elnöknek írt. Az SZH elnöke emlékeztetett, hogy Fleck Zoltán – aki az MTA köztestületi tagja – június 25-én olyan felhívást fogalmazott meg, amelyben álláspontja szerint Magyarország alkotmányos rendjét és szuverenitását veszélyeztette, ezért fordult Lánczi Tamás az MTA elnökéhez.

A megkeresésére érkezett válasz alapján Lánczi és Freund Tamás között egyetértés van abban, hogy Fleck Zoltán említett kijelentései vállalhatatlanok, súlyosan sértik a társadalmi normákat, nem egyeztethetők össze az MTA értékrendjével, illetve idegenek a köztestület szellemiségétől.

Lánczi a mostani válaszlevelében megjegyezte, hogy erről bizonyára nem értesült Romsics lgnác, az MTA rendes tagja, aki a nyilatkozat okozta közfelháborodás közepette kiállt Fleck Zoltán mellett.

Mindezek ellenére Freund több olyan körülményt is felsorolt, amelyekre hivatkozva elzárkózik bármilyen válaszlépés meghozatalától az Akadémia részéről. Az MTA elnöke először is arra hivatkozott, hogy az Akadémiának nincs hatásköre az ügyben, hiszen Fleck Zoltán nem tudományos kérdésben tette nyilatkozatát, illetve azt nem hozta összefüggésbe az Akadémiával vagy köztestületi tagságával.