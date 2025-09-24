Kocsis Máté: aljas lejáratókampány zajlik, Magyar Péter Brüsszel fogott embere (videó)

A Fidesz frakcióvezetője a Harcosok órájában hangsúlyozta: a Semjén Zsolt elleni vádak nemcsak személyes támadásról szólnak, hanem a teljes államgépezet ellen irányulnak. Mint mondta, a miniszterek folyamatos titkosszolgálati ellenőrzés alatt állnak, így kizárt, hogy egy ilyen történet ne bukott volna ki, ha igaz lenne. A rágalmakat szánalmas, primitív, megkomponált hazugságnak nevezte, amelynek komoly jogi következményei lehetnek a terjesztőkre.

Kocsis Máté emlékeztetett:

miközben a baloldal „Zsolti bácsis” szlogenekkel próbálja tematizálni a közéletet, az Európai Parlament jogi bizottsága megvédte Magyar Pétert a felelősségre vonástól. Kocsis szerint ezzel Brüsszel lényegében fogva tartja a Tisza Párt vezetőjét, aki innentől kezdve azt teszi, amit Manfred Weberék diktálnak neki.

Kocsis Máté kitért az olasz szélsőbaloldali Ilaria Salis ügyére is, akit Magyarországon súlyos bűncselekményekkel vádolnak, de az EP mégis megtagadta a kiadását. Mint fogalmazott: ez is bizonyítja, hogy Brüsszel kettős mércét alkalmaz, és büntetlenséget biztosít a baloldali elkövetőknek – írja a Magyar Nemzet.

A politikus úgy értékelt: Magyar Péter nyugdíjasoknak szánt ígéretei pusztán figyelemelterelésként szolgálnak a mentelmi ügyről. Ez egy unokázós csaló tempója – mondta, hozzátéve: Magyar Péter valójában csak a brüsszeli elvárásokat teljesíti, miközben becsapja a magyarokat.