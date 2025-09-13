Kijev befolyásolni akarhatja a georgiai választásokat – durva akciót készíthettek elő

A georgiai állambiztonsági szolgálat (SSSG) új részleteket közölt arról a két ukrán állampolgárról, akiket szeptember 11-én tartóztattak le robbanóanyagoknak az országba szállítása miatt. Az SSSG szerint az ukrán állampolgárok az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) utasításai szerint jártak el, Ukrajna célja pedig a választások befolyásolása volt – írja az Origo.

Súlyos vád érte az ukránokat Georgia részéről

Fotó: Mads Claus Rasmussen / Forrás: Ritzau Scanpix via AFP

A gyanúsítottak vallomásai szerint a robbanószerkezet végső célállomása Oroszország volt, de a georgiai biztonsági ügynökség szerint a bizonyítékok egy lehetséges, Tbiliszi központjában található célpontra, egy lakóházra utalnak, és az ukrán terv kapcsolatban állhat az október 4-i helyhatósági választásokkal is.

További részletekért kattintson az Origo cikkére!