Honvédelmi Minisztérium: Ruszin-Szendi Romulusznak semmilyen jogalapja nincs a fegyverviselésre
A Honvédelmi Minisztérium szerint a gyülekezési jog gyakorlása során fegyver vagy annak utánzatának a jelenléte tilos, és az ilyen esetekben a rendőrség köteles intézkedni. A tárca a Magyar Nemzetnek küldött válaszában leszögezte: Ruszin-Szendi Romuluszra ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint bármely magyar civilre, volt katonaként semmilyen jogalapja nincs a fegyverviselésre, közterületen pedig tilos fegyvert hordani.
Ruszin-Szendi Romulusz a Tisza Párt szakpolitikusa Ecsegfalva közelében
Forrás: MW
Fotó: Hatlaczki Balazs
A gyülekezési jog gyakorlása fegyverrel, vagy annak utánzatával tilos, az ilyen eszközök jelenléte a rendezvény biztonságát veszélyezteti, ezért a rendőrség ilyen esetben a törvény alapján intézkedni köteles – írta a Magyar Nemzetnek a Honvédelmi Minisztérium.
A tárcának a lap a következő kérdéseket küldte ki:
- Jelen jogviszonyában Ruszin még fizetést kap Honvédségtől, ez feljogosítja-e arra, hogy fegyvert tartson magánál?
- Milyen szabályok vonatkoznak a fegyvertartásra? Közösségben is magánál tarthatja, vagy csak otthon elzárva?
A minisztérium válaszlevelében kifejti: Ruszin-Szendi Romuluszra fegyverviselési szempontból ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint bármely más magyar civil állampolgárra. Mint volt katona, semmilyen jogalapja nincs annak, hogy fegyvert viseljen. A Belügyminisztérium adja ki a fegyverviselési és fegyvertartási engedélyt.
A civil fegyverviselésre a lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény, valamint a 253/2004. (VIII. 31.) Kormányrendelet az irányadó. Ezek alapján Magyarországon közterületen fegyvert viselni tilos, és a fegyvertartási, illetve viselési engedélyeket kizárólag a rendőrség adhatja ki szigorú feltételek mellett
– írták.
