Helyreigazítás a 2025. február 21-i „A Tisza Párt új embere 125 millió forint közpénzt tüntetett el korábban a MOB elnökeként” című cikkünkben foglaltak miatt

Helyreigazító közlemény.

A https://www.haon.hu oldalon 2025. február 21. napján »A Tisza Párt új embere 125 millió forint közpénzt tüntetett el korábban a MOB elnökeként« című újságcikkben valótlanul híreszteltük, illetőleg azt a hamis látszatot keltettük, hogy Kulcsár Krisztián a MOB elnökeként 125.000.000.- forint közpénzt tüntetett el, melyhez törvénytelen eszközökkel jutott hozzá a 2017-2022. januári időszakban betöltött MOB elnöki tisztsége gyakorlása során. A valóság ezzel szemben az, hogy Kulcsár Krisztián tiszteletdíját a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) 2020. szeptember 2-ai elnökségi ülésen 52/2020/Elnökségi határozatával állapította meg, mely határozat meghozatalának tervezetét nem Kulcsár Krisztián terjesztette elő, és annak meghozatalában nem is vett részt.

 

