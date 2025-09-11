Felvétel bizonyítja az Európai Unió vezetése és a Tisza Párt szoros együttműködését

Az Európai Unió vezetése és a Tisza Párt szoros együttműködésére világít rá Tarr Zoltán egy újabb hangfelvételen, amely a Magyar Nemzet birtokába került. Magyar Péter alelnöke egy budapesti pártrendezvényen elismerte, hogy Brüsszel szándéka megkeseríteni a magyar kormány életét, és ez sokszor az országot is érinti. Tarr azt is megosztotta a hallgatóságával, hogy instruálja az Európai Parlamentben a frakcióvezetőket arról, milyen irányvonalat képviseljenek Magyarországgal kapcsolatban.

A Tisza Párt EP-képviselője konkrétan azt mondta: „Gyakorlatilag a magyar kormány által, így mi magyarok a fekete bárányai vagyunk az uniónak. Tehát nem látjuk azt, erre nincsen szándék. Arra van szándék, hogy megkeserítsék a kormányzat életét, ami sajnos áttételesen vagy sokszor közvetlenül az országot is érinti. Én most épp a héten beszéltem majdnem minden frakció különböző vezetőivel, hogy az utóbbi hetek, napok kormányzati intézkedéseiről amikor beszélnek az Európai Parlamentben, akkor mi az az irány, amit ne vegyenek, és mi az az irány, amit inkább fölvegyenek.”

Tiszás aknamunka Brüsszelben

Tarr Zoltán mondatai azt a korábban már tetten ért politikájukat igazolja, amely egyrészt teljes behódolást jelent a brüsszeli elitnek, illetve a patrióta kormány megbuktatásának céljával az uniós döntéshozókat hazánk érdekeivel szembeni lépésekre ösztönzik. Ennek egyik ékes bizonyítéka volt Kollár Kinga elhíresült kiszólása.

A tiszás uniós képviselő áprilisban, az EP költségvetési ellenőrző bizottságának ülésén elmondott beszédében azt fejtegette, hogy jól működik az uniós pénzek visszatartása, mert megakasztja hazánk gazdasági fejlődését,

és ennek az a jó oldala, hogy a romló életminőség az ellenzéket segíti. – Most ami ennek a pozitív oldala: a magyar emberek romló életminősége erősítette az ellenzéket. És emiatt én nagyon pozitív vagyok a ’26-os választásokkal kapcsolatban – fogalmazott Kollár Kinga.