2 órája
Egyre több felháborító titok derül ki Von der Leyenről
Ismét hazugságon kapták az Európai Bizottság botrányt botrányra halmozó elnökét. Ursula von der Leyen pár napja azt állította, hogy orosz hekkerek támadták meg a gépét, a jelek szerint azonban ez nem igaz.
Ursula von der Leyen
Forrás: AFP
Fotó: Nicolas Tucat
Ahogy a Magyar Nemzet is beszámolt róla, a Financial Times vasárnap este azt állította, hogy Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnökének repülőgépét állítólag orosz GPS-zavarás érte Bulgáriában, ezért a személyzetnek papírtérképre kellett hagyatkoznia a leszállásnál. A történet azonban hamar megdőlt és kiderült szó sem volt orosz GPS-zavarásról. A brüsszeli kommunikáció ismét elcsúszott a valóságon: az elnökasszony repülőútja semmiben sem tért el a normálistól, a feltételezett orosz fenyegetésről pedig kiderült, hogy abból semmi nem igaz.
Von der Leyen és a Pfizer-botrány
Ursula von der Leyen néhány hetente-havonta a figyelem középpontjába kerül és már-már botrányhős viselkedésével vonja magára a figyelmet. Július végén a Magyar Nemzet írt arról, hogy ítéletet mondott a bíróság Ursula von der Leyen felett, pontosabban: akkor járt le a fellebbezési határidő a biztossági elnök és a Pfizer vezérigazgatója közötti üzenetváltás ügyében hozott bírósági ítélet kapcsán. Az ügy előzménye, hogy Albert Bourla, a Pfizer amerikai gyógyszergyártó vezérigazgatója és az Európai Bizottság elnöke 2021-ben – a beszerzési eljárásrend megkerülésével – sms-ben egyeztetett eurómilliárdos vakcinavásárlásról.
NGO-kat pénzel az Európai Bizottság
Június végén korrupciós bomba robbant Brüsszelben – élén Ursula von der Leyennel – aki nemcsak jogszabályokat hoz, hanem a jelek szerint közvetve saját maga érdekében is lobbizik. Méghozzá úgy, hogy közpénzből civil szervezeteket (NGO-kat) fizet, akik aztán az Európai Parlament képviselőit próbálják meggyőzni a brüsszeli narratívák elfogadásáról. Az NGO-k akár évi 700 000 eurót is kaphattak a brüsszeli kasszából – hogy aztán ezt a pénzt olyan kampányokra fordítsák, amelyek a zöld megállapodás elfogadtatását szolgálják vagy hogy, pereket indítsanak európai ipari szereplők ellen... és ez csak a jéghegy csúcsa.. Amikor egy EP-képviselő, Dirk Götting rákérdezett a bizottságnál, pontosan mely NGO-k kaptak támogatást és milyen összegekben a bizottság azt mondta, hogy körülbelül kilencezer szerződés van érvényben, de ezeket nem tudják átadni, mert „túl sok van belőlük”, és „évekbe telne” összeszedni.
Vagyis a rendszer átláthatatlan, ellenőrizhetetlen, és még a képviselők se látják, mire ment el a közpénz.
