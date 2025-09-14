Donald Trump üzent a NATO-nak

„Ez nem Trump háborúja (soha nem kezdődött volna el, ha elnök lettem volna), ez Biden és Zelenszkij háborúja. Csak azért vagyok itt, hogy segítsek megállítani, és több ezer orosz és ukrán életet megmenteni (csak a múlt héten 7118 ember vesztette életét. Őrület!)” – idézte Donald Trump bejegyzését a Magyar Nemzet.

Donald Trump szerint a konfliktus Joe Biden, olt amerkai elnök és az ukrán elnök, Zelenszkij háborúja

Fotó: AFP / Forrás: AFP

Trump kijelentette, hogy hajlandó lépéseket tenni Oroszországgal szemben, és szankciókat kivetni Moszkvára, amennyiben a NATO-tagállamok is tesznek lépéseket, valamint Kínára is kitért – a részletekért kattintson a cikkre!