szeptember 3., szerda

Hilda névnap

31°
+31
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Busás vagyon

51 perce

A Tisza-adó milliárdos megalkotójának lenne miből fizetnie a megemelt járulékot

Címkék#Dálnoki Áron#Tisza-adó#vagyon

Nem szükölködik, mesés vagyonnal rendelkezik a Tisza-adó atyja, a párt adópolitikai szakértője, Magyar Péter embere. Az Ellenpont górcső alá vette Dálnoki Áron érdekeltségeit és ingatlanvagyonát.

MW
A Tisza-adó milliárdos megalkotójának lenne miből fizetnie a megemelt járulékot

Magyar Péter és Dálnoki Áron

Forrás: Magyar Nemzet

A Multifaktoring nevezetű hitelintézet fontos betekintést nyújt a brutális adóemeléssel járó Tisza-adót kidolgozó Dálnoki Áron üzleti érdekeltségeibe – írta a portál cikkét szemléző cikkében a Magyar Nemzet. 

A Tsza-adó megakotója, Dálnoki Áron nem szűkölködik
Forrás:  Magyar Nemzet

Az oknyomozó portál kiemelte, hogy 

a tavaly 2,6 milliárd forintos árbevételt realizáló cégben Dálnoki 2007-től 2020-ig volt igazgatósági tag. 

Emellett Dálnoki felesége, egy bizonyos Dálnoki-Bolgár Judit, aki 2009-ben a második leggazdagabb magyar nő címét nyerte el apjával közös vállalkozásában tulajdonolt részesedésének köszönhetően.

Dálnoki-Bolgár Judit édesapa nem más ugyanis, mint a Forbes leggazdagabb magyarokat gyűjtő listájának állandó szereplője, Bolgár György, a Kerox Kft. alapító-tulajdonosa, és egy 74 milliárd forintos vagyon birtokosa.

A Dálnoki-Bolgár házaspár ennek a hatalmas vagyonnak a haszonélvezőiként jelentős üzleti befolyáshoz jutott. A házaspár a Multifaktoringon és a Keroxon kívül érdekelt még a Budafoki úton található Buda Pláza irodaházban, a Dr. Rose magánklinikában, illetve a Kométa-B ingatlankezelő cégben.

A nyilvántartás szerint Dálnokiéknak több nagyértékű ingatlanja is van – a részletekért KATTINTSON!

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu