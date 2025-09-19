szeptember 19., péntek

A zebrák is ott lesznek

1 órája

A digitális polgári körök találkozójára invitál a miniszterelnök

Címkék#találkozó#Zebra Digitális Polgári Kör#Orbán Viktor

Az állatok új királyai, a zebrák is ott lesznek szombaton a Papp László Sportarénában – adta hírül Orbán Viktor a legfrissebb Facebook-posztjában.

MW

„Ne hagyd ki! Holnap 16:00-kor élőben itt, a Facebookon!” – invitálja egyúttal az érdeklődőket a digitális polgári körök találkozója élő közvetítésének képernyője elé a miniszterelnök, aki egy tréfás képet is megosztott, amely a Zebra Digitális Polgári Körre utal, és amelyen a zebrákkal szemben egy rejtélyes alak sötét sziluettje áll. Mint korábban megírtuk, a Zebra Digitális Polgári Kör az álhírek elleni küzdelem jegyében alakult.

 

