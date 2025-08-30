Bóka János: az idő a patrióta erők oldalán áll

Az európai uniós ügyekért felelős miniszter a Patrióták kora – Magyarország és a brüsszeli bürokrácia vitái címmel tartott előadásában kijelentette:

a patrióták kora nem a jövő, nem egy terv, nem egy vágy, hanem ez a jelen, és „el fogjuk foglalni Brüsszelt”.

Azt mondta, a kormánypártok erős és sikeres Európát szeretnének, erős és sikeres nemzetekkel, nem pedig a nemzetek ellenében. Hozzátette: „terveink vannak Európával és az Európai Unióval”.