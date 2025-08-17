51 perce
Szijjártó Péter telefonon beszélt Szergej Lavrovval
A külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán számolt be a beszélgetésről. „Az amerikai külügyminiszter-helyettes után, tegnap este Szergej Lavrov orosz kollégámmal is – aki személyesen volt jelen az alaszkai csúcstalálkozón –váltottam pár szót telefonon” – írta a Szijjártó Péter a Facebook-oldalán vasárnap.
Az orosz külügyminisztérium sajtószolgálatának felvétele Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterről (b) és Szergej Lavrov orosz külügyminiszterről az Eurázsiai Biztonsági Konferencián Minszkben 2024. október 31-én
Forrás: MTI/EPA/Orosz külügyminisztérium sajtószolgálata
Fotó: -
„Megerősítettem, hogy Magyarország továbbra is a béke oldalán áll, érdekünk a konfliktus tartós rendezése, valamint a béke és a biztonság visszaköltözése Közép-Európába” – tette hozzá Szijjártó Péter.
Elmondtam azt is, hogy mi nagyra értékeljük a csúcstalálkozó létrejöttét, hiszen történelmi tapasztalataink világosak: ha az amerikaiak és az oroszok között civilizált együttműködés van, akkor a világ egy biztonságosabb hely
– közölte a tárcavezető.
Szijjártó Péter: nagyra értékeljük Donald Trump béketörekvéseit
„Azt pedig reméljük, hogy az Alaszkában elindult békefolyamat megfúrására irányuló minden nyílt és leplezett kísérlet sikertelen marad”
– írta Szijjártó Péter.