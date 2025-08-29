Szijjártó Péter: Magyarország továbbra is a túszok szabadon bocsátását követeli

Izrael visszaszerezte két túsz holttestét a Gázai övezetből

Az izraeli hadsereg pénteken bejelentette, hogy visszaszerezte két, a Gázai övezetbe hurcolt túsz holttestét. Az egyik áldozattal 2023. október 7-én végeztek a Hamász palesztin terrorszervezet fegyveresei, a másik holttest azonosítása még tart.

Az egyik áldozat, az 55 éves Ilan Weiss a déli Beér kibuc lakója volt, a Hamász fegyveresei 2023. október 7-én – a szélsőséges szervezet Izrael elleni nagyszabású terrortámadásakor – hurcolták el otthonából, és még a támadás napján végeztek vele. Feleségét, Shirit és lányát, Nogát szintén elhurcolták, de ők egy 2023. novemberi túszcsere keretében kiszabadultak.

A másik áldozat személyazonosságát egyelőre nem hozták nyilvánosságra, mivel azonosítása még folyamatban van.

Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök hivatala közleményben erősítette meg a hadsereg bejelentését, és hangsúlyozta: Izrael továbbra is mindent megtesz a túszok hazahozataláért, akár élve, akár holtan.

Az izraeli hatóságok szerint az azonosítatlan áldozat és Weiss holttestének visszaszerzésével még 49 túsz maradt Gázában, de közülük mindössze 20-ról feltételezik, hogy életben vannak.