2 órája
Szijjártó Péter: ismét támadás érte a Barátság vezetéket
A vezeték elleni harmadik támadás hírét a külgazdasági és külügyminiszter közölte a közösségi oldalán. „A Magyarországra irányuló kőolajszállítás újra leállt” – írta Szijjártó Péter.
Harmadszor is támadás érte a Barátság vezetéket, közölte Szijjártó Péter
Forrás: MTI
Fotó: Szigetváry Zsolt
„Az éjszaka folyamán kaptuk a hírt, hogy ismételten – rövid időn belül immár harmadszor – támadás érte a Barátság kőolajvezetéket az orosz–belorusz határnál. A Magyarországra irányuló kőolajszállítás újra leállt!” – közölte Szijjártó Péter a Facebook-oldalán.
Ez egy újabb támadás hazánk energiabiztonsága ellen. Egy újabb kísérlet arra, hogy belerángassanak minket a háborúba
– írta a tárcavezető.
Nem fog menni! Mi továbbra is minden erőnkkel támogatjuk a béke iránti erőfeszítéseket, a nemzeti érdekeinket pedig megvédjük!
– tette hozzá.
Szijjártó Péter: Ukrajna fejezze be a Magyarországra vezető energiaszállítási útvonalak támadását!
A több mint négyezer kilométer hosszú Barátság vezeték a világ egyik legnagyobb kőolajszállító rendszere, amely kulcsszerepet játszik Közép-Európa energiaellátásában. Magyarország kőolajimportjának döntő hányada ma is ezen az útvonalon érkezik.
Az első támadás a Barátság kőolajvezeték ellen augusztus elején történt, amikor a vezeték oroszországi szakaszát érte találat, emiatt napokra leállt a tranzit Magyarország és Szlovákia felé. Alig néhány nappal később újabb csapás érte a rendszert, ezúttal a belorusz területen, ami ismét komoly fennakadást okozott az ellátásban – írja a Magyar Nemzet, amely arra is rámutat, hogy a mostani, harmadik támadás egyértelműen jelzi: a háború egyre gyakrabban célozza a kritikus energiahálózatokat, ezzel közvetlenül fenyegetve hazánk energiabiztonságát.
Menczer Tamás: az ukránok újra bombázták a Magyarországot kőolajjal ellátó vezetéket
A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója a Facebookon közzétett videóban reagált a harmadik támadás hírére.
Nagyon egyszerű a képlet. Van egy kőolajvezeték, a Barátság kőolajvezeték, amely Magyarország szempontjából stratégiai jelentőséggel bír. Hogyha nincs szállítás és nem érkezik az orosz kőolaj ezen a vezetéken keresztül, akkor nincs magyar energiabiztonság. Ez számunkra stratégiai jelentőségű. Az oroszok szállítanak, szállítottak eddig is, nem az oroszok veszélyeztetik a magyar energiabiztonságot
– mondta a Hír Tv-nek adott nyilatkozatában a kommunikációs igazgató.
„Az oroszok szállítanak, az ukránok bombázzák a vezetéket. Ezzel támadják a mi energiabiztonságunkat, így a mi szuverenitásunkat, nyilvánvalóan bele akarnak nyomni, provokálni bennünket ebbe a háborúba, de mi ezt nem hagyjuk”
– hangsúlyozta.
Szijjártó külügyminiszter úr és a miniszterelnök úr is világossá tette, hogy mi nem hagyjuk, hogy beleprovokáljanak vagy belenyomjanak ebbe a háborúba. A szuverenitásunk, az energiabiztonságunk támadását pedig fejezzék be, erre a leghatározottabban felszólítjuk őket, és mellesleg meg szoktuk jegyezni, bár ezt félreérti a balliberális sajtó, sem külügyminiszter úr, sem én nem fenyeget senkit, sem burkoltan, sem nyíltan, csak egészen egyszerűen tényszerűen megjegyezzük, hogy Ukrajna áramellátása igen jelentős részben Magyarországon keresztül történik
– fogalmazott a politikus.