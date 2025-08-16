Magyarics: diplomáciai siker Putyinnak, időnyerés Moszkvának (videó)

A műsor elején Fekete Rajmund ismertette Dmitrij Medvegyev, az orosz elnök jobbkezének gyors értékelését, amely röviddel a találkozó után jelent meg a Telegramon, és amelyben az orosz politikus öt pontban foglalta össze a megbeszélés eredményeit.

Magyarics Tamás elmondta, hogy a tárgyalások ténye önmagában is előrelépés, hiszen az amerikaiak átmenetileg felfüggesztették a korábban belengetett másodlagos szankciókat.