augusztus 25., hétfő

LajosPatrícia névnap

22°
+21
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Reagálás

2 órája

Orbán Viktor: Zelenszkij mondatainak hosszú lesz az árnyéka

Címkék#harcosok klubja#Zelenszkij#Orbán Viktor

Volodomir Zelenszkij ukrán elnök nyílt támadása és fenyegetőzése Magyarország ellen nem marad következmény nélkül – írta a Harcosok klubjában a miniszterelnök.

MW
Orbán Viktor: Zelenszkij mondatainak hosszú lesz az árnyéka

Orbán Viktor miniszterelnök

Forrás: Miniszterelnöki Sajtóiroda/MTI

Fotó: Benko Vivien Cher

„Mozgalmas hétvége volt. Zelenszkij elnök nyíltan megfenyegette Magyarországot. Beismerte, azért lövik a Barátság vezetéket, mert nem támogatjuk az EU-tagságukat. Ebből is látszik, hogy a magyarok jól döntöttek” – mutatott rá Orbán Viktor a Harcosok klubjában tett bejegyzésében. A miniszterelnök leszögezte: zsarolással, robbantásokkal és fenyegetéssel nem lehet bekerülni az unióba. „Zelenszkij mondatainak hosszú lesz az árnyéka” – jegyezte meg.

Posztjában kitért arra a baloldali álhírre is, miszerint Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter elbocsájtását tervezik. „Akinek halálhírét keltik, sokáig él. A kiskakas elkukorékolta, hogy Nagy Márton gazdasági miniszter távozni fog. Kiskakas miniszterelnökösdit játszik” – írta Orbán Viktor, majd emlékeztetett: Nagy Márton csak a legutóbbi egy hónapban eltörölte a CSED és a GYED után fizetendő SzJA-t, ami havonta több tízezer forint plusz a családok zsebében.

A gyermekek után járó adókedvezményt 50 százalékkal megemelte. Előkészítette és kitárgyalta az Otthon Start első lakás programot. Az ilyen minisztereket nem elbocsátani, hanem kitüntetni szokták.

– mutatott rá.

Bejegyzése végén helyet kapott a sport is, melynek kapcsán azt írta, „megint van kire büszkének lennünk: a magyarok újra megmutatták ki a király kajak-kenuban. A milánói VB-n az éremtábla élén végeztünk. Gratulálok az egész magyar csapatnak!”

„Visszaszámlálás: még 7 nap az Otthon start programig. Startolj rá!” – zárta írását a kormányfő.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu