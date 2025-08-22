Orbán Viktor helyretette a HVG vezérigazgatóját

A lap cikke szerint a kormányfő a HVG vezérigazgatójának állítására utalt, aki szerint rossz a fiataloknak az Otthon start program. A miniszterelnök egy képet is közzétett:

Az Otthon start program fix 3 százalékos kamat mellett ad rendkívül kedvező hitelt mindazoknak, akik az első lakásukat kívánják megszerezni.

A kezdeményezés szeptember elsején indul, de már hetek óta ostromolják a bankokat az érdeklődök.

Azaz: a program még el sem indult, de már népszerű.